وزير العمل يلقى كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء ”مجموعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - • مصر تضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها ويتضح ذلك في الهدف الرئيسي الثاني لبرنامج عمل الحكومة ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته..

• نعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة..و تنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز القدرات التنافسية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

• البطالة تتراجع في بلادي..ونواجهها بتطوير برامج تعليم وتوجيه وتدريب مهني وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

• التحديات الراهنة تفرض علينا تأسيس نظام توجيه مهني شامل يستجيب للتنوع السكاني والمهارات التي يفرضها سوق العمل..وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في مشاريعها التنموية ومبادراتها..

• "الوزارة " تحرص على الارتقاء بخدماتها بميكنة كافة اجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية..

شارك محمد جبران، وزير العمل،اليوم الاثنين ،فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية ،وذلك بدعوة رسمية من انتون كوتياكوف، وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج،وذلك بحضور وفود من الدول الاعضاء لمجموعة البريكس...وبدأ الوزير جبران مشاركته بمداخلة تحت عنوان '"تطوير نظام توجيه مهني وتعليم فني مدى الحياة"..أكد خلالها على جهود الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل "،ودعا دول البريكس إلى التعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف ،في هذا المجال ..

و أكد الوزير على أن مصر تتطلع إلى تكثيف الجهود والتعاون في مجالات العمل لتحقيق التكامل الإقتصادي و الإجتماعي و التنموي بين الدول الأعضاء،وأن الدولة المصرية تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته ،وتضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها ويتضح ذلك في الهدف الرئيسي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المعني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته،وتعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة..و تنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز القدرات التنافسية،وقال أن البطالة تتراجع في مصر ،ويتم مواجهتها بتطوير برامج تعليم وتوجيه وتدريب مهني وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..وأشار إلى أن التحديات الراهنة تفرض علينا تأسيس نظام توجيه مهني شامل يستجيب للتنوع السكاني والمهارات التي يفرضها سوق العمل..وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في مشاريعها التنموية ومبادراتها..كما أكد أن "الوزارة " تحرص على الارتقاء بخدماتها بميكنة كافة اجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية..

وتقدم السيد الوزير بمجموعة من التوصيات للعمل المشترك بين الدول الاعضاء في مجموعة البريكس من خلال : 1- بالتعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل ، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية..2- العمل على تقديم شهادات معترف بها من قبل مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجين البرامج التدريبية مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها...3- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الاداء لتتماشي مع احدث التطورات التكنولوجية..4- اعدا نظام توجيه مهني يشمل خدمات التوجيه والارشاد التربوى المهني من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني..5- إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب..6- اطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني واثرة في تنمية والنهوض بالمجتماعات..7- استخدام منصات التعليم الالكترونى لتوفير محتوى تدريبي مرن يتم تحديثه بانتظام..8- تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملى.

جدير بالذكر أن الوزير جبران يشارك في هذه الفعاليات على مدار اليومين،بعدد من المداخلات ،ويضم وفد الوزارة د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل ..كما أن هذا هو الاجتماع الأول لوزراء العمل بعد انضمام مصر والامارات وايران واثيوبيا لمجموعة البريكس..