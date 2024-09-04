المستشار محمود فوزى يستقبل وفد من الأمانة الفنية للتحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:30 مساءً -

إستقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وفدا من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وأعضاء من الأمانة الفنية للتحالف، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدار ية الجديدة.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة للوزير الجديد على توليه هذا المنصب الهام، متمنية له كل التوفيق والسداد، خلال المرحلة المقبلة فى ظل الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي إليها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على الدور المحوري الذى يلعبه التحالف فى خدمة المجتمع المصرى، مستعرضة ابرز المبادرات والمشروعات التي ينفذها التحالف فى مختلف المحافظات والتى تستهدف فئات المجتمع المختلفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه اشاد فوزى بالجهود التى يبذلها التحالف الوطني، مؤكدا على أهميته ككيان جامع لكافة أنواع العمل التطوعي والأهلى التنموي فى مصر، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزارة والتحالف، مشيرا إلى أن قانون التحالف يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق أثر مجتمعى أكبر.