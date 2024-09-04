نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد أندية الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية اليوم الأربعاء لأندية "يخت القاهرة" و"بين السرايات" التابعة لإدارة شباب الدقي.

ورافقه خلال الجولة إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، وحنان عبد الفتاح مدير إدارة شباب الدقي.

بدأ الصبروط جولته بنادي بين السرايات وتم تفقد المبنى الإداري، قاعة الأفراح (المقرر طرحها للاستثمار بعد انتهاء فترة التعاقد )، صالة الجيم، صالة التنس، والملعب الخماسي. وأكد وكيل الوزارة على ضرورة سرعة طرح الملعب للاستثمار ومتابعته لسرعة لتطويره.

وتوجه الصبروط إلى نادي يخت القاهرة وتفقد المباني الإنشائية والكافيتريا ومرسى اليخوت وأشاد وكيل الوزارة بالموقع المميز للنادي وكيفية استغلاله جيدا بما يخدم اعضاء النادي.

وأكد الدكتور محمود الصبروط على أهمية هذه الزيارات التفقدية، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة الهيئات الرياضية والشبابية واستغلال الفرص الاستثمارية وتطويرها لتخدم النشء والشباب.

تُثمن هذه الجولة إهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة صحية للشباب لممارسة الرياضة، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول.

يذكر إنه قد تم استكمال زيارة جميع اندية ومراكز شباب الدقي وجاري استكمال تفقد جميع المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

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