تفاصيل مذكرات التفاهم بين مصر وتركيا بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات بين البلدين: حيث وقع الزعيمان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجى بين مصر وتركيا.

وشهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الادارية الجديدة، وقعها عن الجانب التركى عثمان ايفران المدير العام لشركة بولاريس ومن الجانب المصرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الادارية الجديدة، وقعها عن الجانب التركى عثمان ايفران المدير العام لشركة بولاريس والجانب المصرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتضمنت مذكرات التفاهم التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض فى إطار تطوير منطقة صناعية فى منطقة 6 أكتوبر، حيث وقعها من الجانب المصرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومن الجانب التركى عثمان إيفران المدير العام لشركة بولاريس.

كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصرى، ومؤسسة المنافسة بتركيا فى مجال السياسة التنافسية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى رئيس مؤسسة المنافسة التركى بيرول كولاه.

وشهد الرئيسان أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التعليم العالى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية وهيئة التعليم العالى التركية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى رئيس هيئة التعليم العالي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون فى قطاع السكك الحديدية بين هيئة سكك حديد مصر وسكك حديد تركيا وقعها من الجانب المصرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووقعها من الجانب التركى وزير المواصلات والبنية التحتية التركي.

وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى بمصر والمدير العام للطيران المدنى التركى وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى المدير العام للطيران المدني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال الاتصالات وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى ومن الجانب الركب ووزير الاتصالات والبنية التحتية التركي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى المجال الزراعى بين الحكومة المصرية والحكومة التركية وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الزراعة والغابات التركي.

وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الصحة والعلوم الطبية، بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة التركية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الصحة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الصناعة والتكنولوجيا.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى بناء القدرات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بمصر ووزارة الثقافة والسياحة التركية وقعها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومن الجانب التركى وزير الثقافة والسياحة التركي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى الموضوعات المالية والاقتصادية بين وزارة المالية المصرية ووزارة الخزانة والمالية التركية وقعها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الخزانة والمالية التركي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

وشهد الرئيسان أيضا توقيع مذكرة تفاهم فى مجال العمل والتشغيل بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والضمان الاجتماعى التركية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير العمل والضمان الاجتماعى التركي.

وشهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والتخطيط العمرانى والتغير المناخى التركية وقعها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الخارجية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال العمران بين الحكومة المصرية والحكومة التركية وقعها من الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ومن الجانب التركى وزير الخارجية التركي.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج المصرية ووزارة الخارجية التركية وقعها وزيرا الخارجية بالبلدين.