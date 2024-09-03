الأهلي عن أنباء مفاوضات الإسماعيلي مع أفشة : شائعة ساذجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - تعجب مصدر في الأهلي من الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تلقي النادي عرضاً من الإسماعيلي للحصول على خدمات محمد مجدي أفشة لاعب القلعة الحمراء ضمن صفقة عمر الساعي الذي انتقل مؤخراً من الدراويش للأهلي.

وقال المصدر : هذا أمر غريب وشائعة ساذجة.. كيف نوافق على انتقال أحد نجوم الصف الأول بالأهلي للإسماعيلي ضمن صفقة اللاعب الشاب عمر الساعي؟

وشدد المصدر على أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا يمكن تصديقها، موضحاً أن أفشة مُستمر مع الفريق لحاجة الفريق لجهوده، كما أن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الصيف الجاري من أندية خارجية أبرزها من الكويت والسعودية لم تكن جادة أو مناسبة.

وتعاقد الأهلي مؤخراً مع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم .

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.