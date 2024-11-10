53 شهيدا و99 جريحا فى هجمات إسرائيلية على لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن 53 شهيدا و99 جريحا، كانوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية على لبنان، اليوم السبت.

وأفادت الصحة اللبنانية، في بيان بأن "حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة علمات ارتفعت إلى 23 شهيدا، بينهم 7 أطفال".

وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع نظرا لانتشار أشلاء الضحايا في المكان".

كما ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال، اليوم الأحد، على بلدة علمات قضاء جبيل بجبل لبنان (وسط) إلى 23 شهيدا، بينهم 7 أطفال.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على علمات استهدفت منزلا، وهناك إصابات تعمل عناصر الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات جبيل وكسروان".