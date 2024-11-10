نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يعلن عن البرنامج التأهيلي لعلاج حارس مرمى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى عن البرنامج التأهيلي لإعداد حمزة علاء حارس مرمى الفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة التي تعرض لها فى التدريبات ما قبل مباراة زد اف سى بالدوري ليغيب عن قائمة المارد الأحمر.

ويريد طبيب الأهلي استغلال فترة توقف الدوري فى تجهيز جميع لاعبيه المصابين استعدادًا للمباريات المهمه التي تنتظر المارد الاحمر محليًا وإفريقيا.

وقد منح المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب المعسكر الدولي، حيث يستعد منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، بينما المباراة الثانية ستجمع الفراعنة ضد منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره الأتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

