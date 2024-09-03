وزيرة التضامن توجه بحصر الخسائر ودعم المضارين بحادث إنهيار عقار بمصر الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:30 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري.

وشددت على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضي و٤ طوابق ، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وكشفت التحريات الأولي في انهيار عقار سكني في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة مكون من 4 طوابق، عن تهشم أكثر من 5 سيارات متواجدة فى محيط المبني الخاصة بملاك العقار وبعدد من المارين فى المنطقة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 3 سيارات حماية مدنية مع أوناش المحافظة مصحوبة بسيارتين إسعاف إلى موقع حادث انهيار عقار في شارع النزهة بمنطقة مصر الجديدة.