وزير الإسكان يُعلن بدء تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية بمنطقة الرابية لتقنين وضعها بمدينة الشروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً -

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ أحد أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق لتقنين أوضاعها، والمتمثل في بدء تنفيذ شبكة خطوط الصرف الصحي الداخلية بأطول 15 كيلو مترا لخدمة المنطقة، موجهاً بدفع إجراءات التقنين وزيادة معدلات العمل بمشروعات التنمية بمناطق الامتداد بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشـروق، أنه جارٍ العمل جنوب منطقة الرابية ناحية مدخل طريق جنيفة بالمجاورات (1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9 )، حيث إن المرحلة الحالية تشمل الحفر والتجهيز لمد المواسير من نوع (UPVC) ، وكذا التجهيز لتنفيذ غرف الصرف، مضيفاً أن أقطار الخطوط تبدأ من 225مم حتى 400 مم، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الأعمال نظراً لأهميتها، حيث إنها ستسهم في تحقيق التنمية وجعل المنطقة نموذجاً متميزاً للمجتمعات العمرانية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، بأنه جارٍ رفع المخلفات بالمحور الشرقى الجديد الرابط بين مدخل المدينة 3 بطريق السويس حتى مدخل الإسماعيلية 3، وبطول 9 كم، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على تحسين شبكة الطرق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جار العمل حالياً بداية من مدخل السويس 3 حتى المدخل الواصل لمفارق إسكان الشباب، وذلك برفع المخلفات الموجودة على أرصفة المشاة الواقعة على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ بلاعات جديدة لصرف مياه الأمطار بأكثر مواقع منخفضة بالمحور، والتى تم رصدها مسبقاً وكانت تحتوى على أكبر تجمع للمياه على طول المحور خلال موسم الشتاء.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تنفيذ بعض المرمات الأسفلتية بالمحور تيسيراً على رواده لحين تنفيذ أعمال رفع الكفاءة الشاملة، والتى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة على جانب الطريق، مؤكداً مواصلة دعم قطاع الطرق حرصاً على السلامة المرورية وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.