اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة فى السوبر المحلي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - أرسل اتحاد الكرة خطاباً لنادي الزمالك، يخطره فيه باختياره للمشاركة في السوبر المحلي الرباعي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

جاء اختيار الزمالك عن طريق الكارت الذهبي ودعوته للمشاركة.

من جهته استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى، والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أو الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.