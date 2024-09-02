نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان يتفقد مراحل التدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى لرجال القوات المسلحة.

بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التى تنفذ بشكل يومى وتسهم فى الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة، أعقبها تفقد عدد من ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة التدريبية الخاصة بالتأهيل البدنى للطلبة، والتى يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد وشاركهم تناول وجبة الإفطار، حيث أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية التى تهدف لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية، قادر على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى مختلف المجالات العسكرية، كما ناقش عدد من الدارسين فى الموضوعات التى اتموا دراستها.

كما إستمع الفريق أحمد خليفة إلى عرض تقديمى من اللواء وليد حامد الحماقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أساليب العمل وأوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد من خلال الأسس العلمية المدروسة التى تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى العلمى والثقافى للطلبة.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد التدريب العملى بأرض الطابور والحالة الإدارية لمناطق الإيواء والمستشفى والتى تساهم فى إعداد ضابط صف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، وطالبهم بالإطلاع لإعداد جيل جديد من ضباط الصف يتحلى بالعلم والمعرفة، معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل طلبة المعهد متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية.

حضر اللقاء والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.