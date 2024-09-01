وزير التعليم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"

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أحمد جودة - القاهرة - توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي ٢٠٢٤"، والذى تنظمه منظمة اليونسكو تحت عنوان" توجيه التكنولوجيا للتعليم" خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في جلسة عامة للمؤتمر تحت عنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام يركز على الإنسان"، حيث من المقرر أن يعرض خلالها السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود مصر ورؤيتها لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم.

كما من المقرر أن يعقد الوزير محمد عبد اللطيف على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مع عدد من المسئولين بمنظمة اليونيسكو لبحث سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة على المسارات المختلفة المتعلقة بالمنظومة التعليمية وخاصة ملف تدريب المعلمين وأنظمة التعلم مدى الحياة.

كما من المقرر أن يشارك الوزير في اجتماع لمناقشة مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا، حيث يستعرض الاجتماع مناقشة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في التعليم.