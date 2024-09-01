دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر.. إنجازات حملة إيد واحدة خلال 30 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل إنجازات حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد من تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، تهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وتتمثل أهداف الحملة في:

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية : الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير لهم سبل العيش الكريم.

تحسين مستوى المعيشة : تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.

تمكين المجتمعات المحلية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.

تقديم الخدمات الصحية : توفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة.

رفع الوعي المجتمعي : تنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال توفير :

الدعم الغذائي : توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة.

الدعم النقدي : تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا.

الخدمات الصحية : توفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدوية.

مشاريع تنمية مجتمعية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.

وجاء إجمالی ما تم تقديمه من خدمات من بداية الحملة في 27 يوليو حتى يوم ٣٠أغسطس :

تم تنفيذ معارض ملابس لعدد ٣٠,٧٠٤ مستفيد.

تم توزيع كراتين غذائية لعدد ٥٢٣١٣,سرة مستفيدة.

تم توزيع وجبات ساخنة لعدد ١٥٧,٥٥٧ مستفيد.

تم توزيع لحوم طازجة لعدد ١٩,٢۰۱ أسرة مستفيدة.

تم توزيع نظارات طبية لعدد ٧,٠٩٦ مستفيد.

تم عمل قوافل طبية لعدد ١٩٧,٠٦٣ مستفيد.

تم عمل قوافل بيطرية لعدد ۳۷,۰۹۰ مستفيد.

تم عمل عمليات جراحية ( رمد - عيون - الحمية - لوز لعدد ۹۲ مستفيد.

تم توزيع وتصليح كراسي متحركة لعدد ٢١ مستفيد.

تم عمل وصلات مياه لعدد ٢,٢٤١ أسرة مستفيدة.

تم اعادة اعمار منازل لعدد ٤٩٣ اسرة مستفيدة.

تم توزيع اعانات شهرية لعدد ۳٫۸۱۷ مستفيد.

تم تجهيز عرائس للزفاف لعدد ٥٠٠ عروسة بواقع ٧ أجهزة لكل عروسة.

تم توزيع شنط مدرسية لعدد ٥٠٨٥ مستفيد.

تم تقديم منح المشاريع صغيرة لعدد ۳۰۱۰ مستفيد.