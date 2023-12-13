اللجنة العامة بالمحلة: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 71473 صوتا وزهران 2820 ويمامة 1936 وعمر 1977

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 06:32 صباحاً - أعلنت اللجنة بالمحلة الكبرى عن نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة نقلا عن اكسترا نيوز.

وأعلنت عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 71473 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2820 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1936 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 1977 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الثلاثاء، وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.