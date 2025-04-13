ارتفاع نسبة احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 45%

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 12:14 مساءً - العربية نت _ ارتفعت نسبة احتمالات حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 45%، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وبحسب الصحيفة فإن التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي من 2% إلى 0.8% بسبب الرسوم.

كان بنك جولدمان ساكس قد خفض من توقعاته لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في الأشهر الاثني عشر المقبلة بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المفروضة.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بـ 0.5% هذا العام مع احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنسبة 45% في الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة مع توقعاته السابقة عند 65% قبيل تعليق الرسوم الجمركية يوم أمس.

ويعكس التراجع السريع في التوقعات التحديات التي يواجهها المحللون والمستثمرون في محاولة تقدير الأثر الاقتصادي لسياسة الإدارة الأمريكية التجارية، والتي تشهد تغيرات سريعة على مدار الساعة.

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وذكر البيت الأبيض في تصريحات رسمية أن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن البلاد تسير نحو ركود اقتصادي، مشيرًا إلى أن اقتصاد أمريكا لا يزال في مسار قوي ومستقر.

وأشار البيت الأبيض إلى أن سياسات الرئيس ترامب قد أثبتت نجاحها في السيطرة على التضخم، مما أسهم في تحسين استقرار الأسعار في الأسواق الأمريكية.

وأعلن عن خطط لتسريع عمليات بناء المصانع، حيث ستعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للشركات لتنفيذ مشاريعها بشكل أسرع، مما سيعزز الإنتاجية الاقتصادية.