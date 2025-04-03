ميرسك الدنماركية تشتري سكة حديد قناة بنما رغم تهديدات ترامب

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 11:10 مساءً - العربية نت _ اشترت شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك لاين” خط سكة حديد يربط موانئ طرفي قناة بنما، مما يُقوّض الوجود الأمريكي على طول طريق تجاري رئيسي حيث يسعى دونالد ترامب إلى إقصاء منافسيه.

استحوذت شركة “إيه. بي. إم تيرمينالز”، مشغلة الموانئ التابعة لشركة “ميرسك لاين”، على شركة سكة حديد قناة بنما، مالكة الخط الذي يمتد عبر دولة البرزخ، من مشروع مشترك بين شركة “كاناديان باسيفيك كانساس سيتي” ومجموعة “لانكو” الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كاناديان باسيفيك كانساس سيتي”، كيث كريل، في بيان: “إن بيع هذه الأصول غير الأساسية يُضيف قيمة لمساهمينا ويعكس التزامنا بتحسين أصولنا بينما نُركز على تنمية أعمالنا الأساسية في مجال السكك الحديدية في أميركا الشمالية من خلال شبكتنا المُنافسة التي تضم ثلاث دول، والتي تربط كندا والولايات المتحدة والمكسيك”، وفقا لما نشرته “بلومبرج” واطلعت عليه “العربية Business”.

لم تكشف الشركة التي يقع مقرها في كالغاري، والتي تدير طرقاً عبر أمريكا الشمالية، عن المبلغ الذي حصلت عليه مقابل بيع خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 76 كم ويمتد على طول الممر المائي الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ.

لشهور، انتقد ترامب النفوذ الصيني المتعدي على قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة في القرن الماضي ثم تخلت عن السيطرة عليها منذ ما يقرب من 3 عقود. ويصر الرئيس الجمهوري على أن التسليم كان صفقة سيئة وهدد “باستعادة” الممر المائي.

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وفي مارس، قادت شركة “بلاك روك” عملية استحواذ على ميناءين على جانبي قناة بنما من شركة سي كيه هاتشيسون في هونج كونج مقابل صفقة نقدية بقيمة 19 مليار دولار. وقد استاءت بكين من البيع، الذي قد يتأخر الآن.

وقال كيث سفيندسن، الرئيس التنفيذي لشركة APM Terminals، إن خط السكة الحديد “يمثل استثماراً جذاباً في البنية التحتية في المنطقة يتماشى مع خدماتنا الأساسية لحركة الحاويات متعددة الوسائط”.