الرسوم الصينية البالغة 84% على السلع الأمريكية تدخل حيز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 12:14 مساءً - وكالات _ دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الخميس، ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ويزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأمريكية التي تدخل الصين والتي بلغت قيمتها حوالي 143.5 مليار دولار في العام 2024، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، نقلاً عن “فرانس برس“.

كان مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، قد أعلن أمس، أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل الجاري.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية لتصل إلى 125%، في خطوة وصفها بأنها رد على ما اعتبره ردًا متهورًا من بكين في سياق التصعيد التجاري المستمر بين البلدين.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن “الصين قررت الرد بشكل متهور، ما استوجب فرض أعلى نسبة رسوم جمركية على الإطلاق”.

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وبعد رد الصين الأولي على الرسوم الجمركية المعلن في 2 أبريل، أعلن ترامب عن زيادة إضافية بنسبة 50%، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.

في المقابل، حذّرت منظمة التجارة العالمية من التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة تصل إلى 80% إذا استمر هذا التصعيد، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر في الاقتصاد العالمي.