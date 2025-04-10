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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 10:11 صباحاً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة مع 12.8% في فبراير.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.
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