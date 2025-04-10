تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 10:11 صباحاً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة مع 12.8% في فبراير.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.