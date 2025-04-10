مال وأعمال

تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس

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  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 1/6
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 2/6
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 3/6
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 4/6
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 5/6
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في مارس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 10:11 صباحاً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة مع 12.8% في فبراير.

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وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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