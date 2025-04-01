نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد تستبعد وجود ركود في الأفق رغم مخاوف الرسوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:11 مساءً - وكالات .. رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، أن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.

وأضافت جورجيفا في مقابلة خلال منتدى نكست نيوز ميكر “لا نشهد تأثيراً حاداً” حتى الآن للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض”.

وذكرت أن من المرجح أن يُخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية بشكل طفيف في تحديثه القادم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، لكننا “لا نرى ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق”.

رفع صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.2% في تقديره السابق في أكتوبر، ويُعزى مُعظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7%.

مع ذلك، تتوقع جورجيفا الآن أن يُظهر تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر في أبريل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، “تصحيحاً” طفيفاً بالخفض لتلك التقديرات.

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وستدخل مجموعة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب سابقاً حيز التنفيذ يوم الأربعاء، والذي أسماه ترامب بـ “يوم التحرير”، بما في ذلك ضريبة بنسبة 25% على “جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أيضاً أن يعلن الرئيس عن خطته لفرض رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية.

وأضافت أن من المرجح أن يُخفّض الصندوق توقعاته الاقتصادية بشكل طفيف في تحديثه القادم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، لكننا “لا نرى ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق”.