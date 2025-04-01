وزير التموين: توافر السلع التموينية والغذائية والمواد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 12:15 مساءً - دوت الخليج- تابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن مخازن الجملة تعمل بقوة ٥٠%خلال اجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية او سلع المنحة الإضافية حيث يوافق غداً الأول من ابريل ثانى ايام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل أطمئن الوزير على انتظام العمل بالمخابز خلال أول ايام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأوضح فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيدالفطر المبارك.