وزيرة التخطيط: التحديات التي يواجهها العالم تسهم في تفاقم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 مارس 2025 01:11 مساءً - سمر السيد_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل.

ولفتت المشاط في كلمتها بفعاليات المؤتمر الوطني للنسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى مخرجات تقرير “فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29.

وشددت على ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 20/2021، إلى 50% في العام المالي عام 24/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.

وقالت إن الوزارة دشنت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

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كما نوهت إلى أنه يتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل.