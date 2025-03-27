مدبولي: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والحكومة تستعد لموسم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن احتياطي القمح في مصر يكفي لمدة أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد سيبدأ في أبريل المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتوقع تحقيق طفرة في عمليات توريد القمح هذا العام، خاصة في ظل تحديد سعر شراء من الدولة يفوق الأسعار العالمية، ما يجعله جاذبًا للفلاحين.

وأوضح أن هناك تأكيدًا من وزارتي المالية والتموين على صرف مستحقات المزارعين فور تسليم المحصول، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية دون تأخير، مما يساهم في دعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.