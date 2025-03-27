- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والحكومة تستعد لموسم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن احتياطي القمح في مصر يكفي لمدة أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد سيبدأ في أبريل المقبل.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتوقع تحقيق طفرة في عمليات توريد القمح هذا العام، خاصة في ظل تحديد سعر شراء من الدولة يفوق الأسعار العالمية، ما يجعله جاذبًا للفلاحين.
وأوضح أن هناك تأكيدًا من وزارتي المالية والتموين على صرف مستحقات المزارعين فور تسليم المحصول، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية دون تأخير، مما يساهم في دعمهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والحكومة تستعد لموسم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.