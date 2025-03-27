القومي للمرأة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:27 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وفروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة، بخالص التهاني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله عز وجل، أنّ يعيد هذه المناسبة الكريمة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعطاء، وأنّ يوفقه ويعينه على القيام بمهامه لخدمة الوطن وحمايته، وأن يعيدها على الشعب المصري والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات