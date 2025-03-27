أخبار مصرية

القومي للمرأة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

القومي للمرأة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:27 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وفروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة، بخالص التهاني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله عز وجل، أنّ يعيد هذه المناسبة الكريمة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعطاء، وأنّ يوفقه ويعينه على القيام بمهامه لخدمة الوطن وحمايته، وأن يعيدها على الشعب المصري والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا