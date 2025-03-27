وزيرة التخطيط: الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية لدعم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 10:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعتمد على مؤسسات التمويل الدولية لتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لدعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي استخدام هذه التمويلات كبديل لدعم المالية العامة.

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي، أن عام 2024 شهد لأول مرة تجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لتلك التي تحصل عليها الدولة من هذه المؤسسات، مما يعكس دعمًا واضحًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن مصر أصبحت منصة تمويلية جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تهدف إلى تمويل عجز الموازنة، حيث يتم تحويل هذه الموارد إلى البنك المركزي المصري، مما يسهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.