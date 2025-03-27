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مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تواصل مبادرة المائدة المتنقلة فى رمضان

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مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تواصل مبادرة المائدة المتنقلة فى رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:28 مساءً -  

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تواصل مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، تنفيذ مبادرتها الخيرية "المائدة المتنقلة"، حيث أقيمت اليوم مائدة إفطار في جامع عمرو بن العاص، في حضور جمع كبير من الصائمين، وقد تم توزيع وجبات إفطار على أكثر من 1000 صائم.

 

كما قامت المؤسسة بتوزيع فوانيس هدايا للأطفال الحاضرين، فى لفتة إنسانية لإدخال البهجة على قلوبهم فى هذا الشهر الفضيل.

 

تأتى هذه المبادرة فى سياق جهود مؤسسات التحالف الوطنى المستمرة لتعزيز دورهم فى العمل الأهلى التنموى.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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