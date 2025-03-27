نعرض لكم الان تفاصيل خبر رؤساء تحرير يجتمعون لبحث أزمة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 11:12 صباحاً - دوت الخليج – اجتمع عدد من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة بمشاكل وأزمات المهنة في مقدمتها: بحث حصول الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة ضمن جدول المشتغلين.

شارك في الاجتماع كل من: الكاتب الصحفي مجدى الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا، والتي تضم: “مصراوي – يالا كورة- الكونسلتو”، والكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقعي القاهرة 24 وكايرو لايف، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، والكاتبة الصحفية شيماء جلال، رئيس تحرير موقع الرئيس نيوز، والكاتب الصحفي محسن سميكة رئيس تحرير موقع الموقع، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة، والكاتب الصحفي أحمد رضوان، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والكاتب الصحفي محمد صبري، رئيس تحرير موقع الجمهور، والكاتب الصحفي محمد أبو عوض رئيس تحرير موقع الحادثة، والكاتب الصحفي طارق شلتوت، رئيس تحرير موقع المطور، والكاتب الصحفي حازم عادل، رئيس تحرير موقع مصر تايمز.

وأكد المجتمعون ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، والعمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة لحصول الزملاء الصحفيين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة، وهو حق عادل لمن يمتهنون المهنة دون أي غطاء قانوني؛ فالنقابة حق لممارسي المهنة أجمع.

وحرص المشاركون في الاجتماع على وضع خريطة عمل خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة آليات إدراج المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين لضم الزملاء ضمن جدول المشتغلين.

واعتبر المجتمعون أن إدراج الزملاء بالمواقع الإلكترونية في جدول المنتسبين غير كافٍ، مطالبين بإدراجهم في جدول المشتغلين، وفق معايير مهنية صارمة يتفق عليها.

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ودعا المجتمعون، المرشحين كافة في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين للتضامن مع الزملاء الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية.

كما دعوا جميع أعضاء الجمعية العمومية للتضامن مع زملائهم في المواقع الإلكترونية؛ للحصول على حقهم في الانضمام لنقابة الصحفيين لحمايتهم مما يتعرضوا له خلال عملهم.

تأسيس رابطة للصحفيين الإلكترونيين

واتفق المجتمعون على تأسيس رابطة للصحفيين الإلكترونيين في نقابة الصحفيين، تضم العاملين بالمواقع الإلكترونية الحاصلين على عضوية النقابة.

كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الثاني في مقر نقابة الصحفيين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، داعين جميع رؤساء تحرير المواقع الإخبارية الحاصلة على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام للانضمام خلال الاجتماعات المقبلة؛ للتضامن مع الزملاء في المواقع الإلكترونية؛ للحصول على حقهم في دخول نقابة الصحفيين.