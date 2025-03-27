بدعم التحالف الوطنى.. الدقهلية تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "ازرع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:28 مساءً - تابعت الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية الاجتماع التنسيقي استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "ازرع" برئاسة المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، حيث سيتم توزيع تقاوي القمح التابعة لمبادرة "ازرع" بالإدارة الزراعية المستهدفة، وتوفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة، وتنفيذ مدراس حقلية، ومتابعة فنية للحقول.

وأشارت الدكتورة هالة عبد الرزاق إلى أن المبادرة من أهم المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر 2022؛ لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، حيث تستهدف تحسين توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وهى المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية، لتنمية وتمكين صغار المزارعين، فضلا عن تقديم عدد واسع من الخدمات التكاملية في هذا الإطار التنموي.

وجاء الاجتماع برئاسة المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وريمون رفعت، نائب مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، وتامر موافي، عضو المكتب الفني لمديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي، والزراعة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.