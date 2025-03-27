الحكومة تضع موازنة لثلاث سنوات لأول مرة وتستهدف توسيع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 01:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل لأول مرة على إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات مقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتخطيط الاستراتيجي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدول المتقدمة تعتمد على نسبة ضرائب أعلى بكثير من النسبة الحالية في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف ليس زيادة الضرائب، بل توسيع القاعدة الضريبية وإدخال المزيد من القطاعات غير المدرجة حاليًا في المنظومة الضريبية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز من خلال مصادر إيرادات متعددة، تشمل تحسين أداء الشركات العامة، وتعظيم العوائد من الطروحات، وتعزيز إدارة أصول الدولة، مما يساهم في تحقيق التوازن المالي دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.