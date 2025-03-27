مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تطلق مبادرة لدعم ذوى الهمم بالأطراف الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:28 مساءً -

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وفي إطار دعم ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم، أطلقت مؤسسة الجارحي بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل" مبادرة جديدة تهدف إلى توفير أطراف صناعية لذوى الهمم.

تستهدف المبادرة دعم 52 مستفيدًا من ذوي الهمم من خلال توفير 55 طرفًا صناعيًا في المرحلة الأولى، وتهدف إلى تعزيز دمج المستفيدين في المجتمع، ومساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية، ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

تعكس هذه المبادرة التزام مؤسسات التحالف الوطني بتوفير حلول عملية ومستدامة لتحسين حياة الأفراد، وتعزيز دور العمل الأهلي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.