حماس تؤكد اغتيال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:27 مساءً - أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، اغتيال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية استهدفت خيمته ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

ونعت حركة حماس القانوع، مؤكدة أنَّ استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر.

وأشارت إلى أنَّ دماء الشهداء ستكون مصدر إلهام لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية قصفه لمنازل وخيام النازحين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

واغتال الاحتلال هذا الأسبوع القياديين في حماس إسماعيل برهوم وصلاح البردويل، كما استهدف القصف صحفيين.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة في 18 مارس الحالي حتى أمس الأربعاء استشهد 830 فلسطينيًا وأصيب 1787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- وفق وزارة الصحة الفلسطينية.