نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 43.6%: المرأة لم تتأثر أكثر من الرجل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 05:09 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجحت النسبة الأكبر من المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج 2025، عدم تأثر المرأة بشكل أكبر من الرجل جراء الأزمات الاقتصادية الأخيرة بواقع 41 صوتًا وبنسبة 43.6%.

بينما رأت 40.4% من المشاركات تأثرهن بشكل أكبر بواقع 38 صوتًا، ولجأت 16% من المشاركات لاختيار إجابة «إلى حد ما» بواقع 15 صوتًا.

38 صوتًا رجحوا زيادة معدلات التأثر بنسبة 40.4%

وكان 34 صوتاً يمثلون بنسبة 42.5% من المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج لعام 2024، قد رجحوا عدم تأثر المرأة بشكل أكبر من الرجل جراء الأزمات الاقتصادية، بينما رأت 35% من المشاركات تأثرهن بشكل أكبر بواقع 28 صوتًا، ولجأت 22.5% من المشاركات لاختيار إجابة «إلى حد ما» بواقع 18 صوتًا.

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وأوضحت العديد من البحوث أن هناك عوائق عدة، من بينها الحواجز الهيكلية والقانونية والتقليدية، التي تعرقل المرأة في سوق العمل المصري.

وأظهرت دراسات أن للوظائف الزراعية أثرًا كبيرًا على فرص تشغيل النساء، في حين شهد القطاع العام، الذي يُعرف بتوفير ساعات عمل وظروف مناسبة للنساء، انخفاضًا ملحوظًا في فرص العمل المتاحة. وبسبب محدودية الاستثمارات والفرص المتاحة في القطاع الخاص، تتراجع فرص حصول المرأة على الوظائف، خصوصًا في المجالات التي يهيمن عليها الذكور.

وتبذل مصر جهودًا عديدة وتنفذ العديد من المبادرات لزيادة المرأة في القوى العاملة. وترتكز هذه الجهود على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تركز على زيادة المرأة في المناصب القيادية، وتعزيز المساواة والمشاركة في القوى العاملة، وضمان حقوق المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الأطر القانونية.

ويمثل تمكين النساء من إقامة مشروعاتهن الخاصة مكسبًا مزدوجًا لمصر، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق فرص عمل شاملة.

وتعتبر ريادة الأعمال والعمل الحر، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، من المجالات المرغوبة بشدة بين النساء، نظرًا لما توفره من مرونة في ساعات العمل وإمكانية العمل من المنزل.

ويولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر اهتمامًا كبيرًا بتشجيع رائدات الأعمال ودعمهن، حيث قام الجهاز خلال عام 2024 بصرف نحو 80 ألف قرض، ذهب 50% منها إلى النساء.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة لتجارة والاحصاء قد أشار إلي أن تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل خلال الربع الرابع مع عام 2024 سجل 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.8% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.502 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.622 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.555 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 6.569 مليونًا.