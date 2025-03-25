نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للسياحة تخطط لإنشاء فنادق جديدة في المحلة وبورسعيد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:11 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن خطة استراتيجية تستهدف تطوير عدد كبير من الغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز القطاع السياحي في مختلف المناطق.

وأوضح عطية خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال بحضور رؤساء الشركات القابضة، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع لتطوير 200 غرفة فندقية في منتجع “جاز بلفيدير” ، ومن المتوقع افتتاحها خلال 15 شهرًا.

وأشار إلى بدء عمليات الحفر في مشروع فندق “كونتيننتال”، الذي سيضم 300 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم، وتم التعاقد مع شركة لإدارته.

وأضاف أن الشركة القابضة وقعت بالفعل عقود تنفيذ مشروع فندقي جديد في رأس البر، يتضمن 160 غرفة، إلى جانب مشروع آخر باسم “أركان رأس البر” يضم 90 غرفة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ امتداد لمشروعها السياحي في الساحل الشمالي، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن المتوقع بدء التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، نظرًا لأهمية المنطقة كوجهة سياحية واعدة.

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وأشار عطية إلى خطط الشركة لإنشاء فندق جديد في المحلة الكبرى من فئة الثلاث نجوم، لدعم النهضة الصناعية التي تشهدها شركة غزل المحلة، وتوفير منشآت فندقية تلبي احتياجات الخبراء الأجانب والمحليين.

وقال إنه سيتم تنفيذ مشروع مماثل في بورسعيد بعد الحصول على الأرض اللازمة، ليشمل عددًا كبيرًا من الغرف الفندقية.

وأكد رئيس القابضة للسياحة أن إجمالي عدد الغرف الفندقية التي تستهدف الشركة إضافتها خلال السنوات الثلاث المقبلة لا يقل عن 3000 غرفة، بما يساهم في تعزيز قدرات القطاع السياحي المصري، مشيرًا إلى وجود مشروعات أخرى قيد الدراسة، سيتم الإعلان عنها فور تأكيدها.