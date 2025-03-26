الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 إلى 2 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أقرت اليوم الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن سعر الفائدة سيظل عاملًا مؤثرًا خلال جزء كبير من العام المالي المقبل، لكنه متوقع أن يشهد تحسنًا لاحقًا.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة وضعت تصورًا متكاملًا لإدارة الدين الخارجي من خلال لجنة مختصة، موضحًا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى مستويات آمنة بفضل الإجراءات المتخذة خلال العام الماضي.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الطرح الجديد للسندات يستهدف إعادة هيكلة الديون الحالية دون زيادة إجمالي الدين الخارجي، عبر تمديد آجال السداد وتحسين إدارة الالتزامات المالية.