رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% بالربع الرابع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4% بالربع الرابع من العام المالي الجاري، وهو أدنى مستوى منذ 20 عامًا، مقارنة بنسبة 13% في عام 2014، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين الشباب (15-29 عامًا) بلغ حاليًا 14.2%، مقابل 26.5% قبل 10 سنوات، مؤكدًا أن هذه الأرقام موثقة وفقًا للمعايير الدولية وتعكس التطور الإيجابي في الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير بلغ 4.3%، وهو رقم جيد يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.