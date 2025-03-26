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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% بالربع الرابع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4% بالربع الرابع من العام المالي الجاري، وهو أدنى مستوى منذ 20 عامًا، مقارنة بنسبة 13% في عام 2014، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين الشباب (15-29 عامًا) بلغ حاليًا 14.2%، مقابل 26.5% قبل 10 سنوات، مؤكدًا أن هذه الأرقام موثقة وفقًا للمعايير الدولية وتعكس التطور الإيجابي في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير بلغ 4.3%، وهو رقم جيد يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
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