الإنفوجراف الحادي والعشرون من سلسلة ”صوموا تصحوا” بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال سلسلة "صوموا تصحوا" التي يقدمها السادة أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء من مختلف أقسام المعهد.

أهمية الدهون الصحية في وجبة الإفطار

✅ يُنصح بإدراج مصادر الدهون الصحية مثل المكسرات والفول السوداني ضمن النظام الغذائي.

✅ تساعد هذه الأطعمة في تعزيز الشعور بالشبع وتوفير الطاقة للجسم.

✅ يجب تناولها باعتدال ضمن الكميات الموصى بها نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

✅ الاعتدال يضمن الاستفادة من فوائدها دون الإفراط في استهلاك السعرات.

احرصوا على اختيار مصادر الدهون الصحية لتحقيق توازن غذائي خلال شهر رمضان!

إعداد: د. مروة عبد الفتي

باحث مساعد الصحة العامة

نائب مدير وحدة التغذية العلاجية

معهد تيودور بلهارس للأبحاث

انتظرونا بدءًا من مساء اليوم مع سلسلة جديدة بعنوان "صحتك في العيد"، حيث نقدم لكم نصائح طبية وغذائية لضمان صحة أفضل خلال أيام العيد.