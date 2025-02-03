انت الأن تتابع خبر «هتدفع نص عمرك عشان تعرفها».. عشبة صغيرة برائحة كريهة متوفرة في كل مطبخ وبيت تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من كلا الكليتين..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة واحدة من أكثر الأعشاب الطبيعية المستخدمة في الطب التقليدي نظرًا لفوائدها المتعددة، حيث تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الوقاية من العديد من الأمراض، وتعتبر هذه العشبة من التوابل الشهيرة في المطبخ الهندي، ولكن استخدامها لا يقتصر فقط على الطهي، بل تمتد فوائدها إلى صحة القلب والجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تحسين الهضم وتنظيم السكر في الدم

ينصح بتناول ماء الحلبة المنقوعة على الريق للحصول على فوائدها الصحية المثلى، حيث تساعد في تعزيز الهضم والتخلص من حرقة المعدة ومكافحة الإمساك، كما تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا مفيدًا لمرضى السكري، وقد أظهرت الدراسات أن الحلبة تساعد في تقليل مقاومة الإنسولين وتحسين امتصاص الجلوكوز، مما يسهم في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.

دورها في تعزيز صحة القلب والكلى

تحتوي الحلبة على البوتاسيوم والجلاكتومانان، وهما عنصران يساعدان في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يساعد في دعم صحة الكلى، حيث تساهم في تنظيف المسالك البولية وتذويب حصى الكلى بشكل طبيعي.

فوائد إضافية لتعزيز الصحة العامة