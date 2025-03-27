العالم اليوم - بالصور.. العثور على عبوات ناسفة وأسلحة في أحياء دمشق القديمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 12:24 صباحاً - أعلن الأمن السوري، مساء الأربعاء، العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر بحوزة عناصر من فلول النظام السابق في أحياء دمشق القديمة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن مديرية أمن دمشق أطلقت صباح الأربعاء حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضافت أنه خلال هذه الحملة "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".

من جهة أخرى، أفاد الأمن السوري بإلقاء القبض على المفتي السابق في عهد نظام الأسد، أحمد حسون.

وذكرت مصادر محلية أن اعتقال حسون تم خلال تواجد المفتي في مطار دمشق الدولي.