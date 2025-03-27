رئيس الوزراء: زيادات الوقود ستتم تدريجيا حتى نهاية العام

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تنفذ برنامجًا لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية يمتد حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الأسعار تتم بصورة متدرجة لتجنب أي تداعيات كبيرة على المواطنين والقطاعات المختلفة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن الحكومة التزمت بعدم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر منذ أكتوبر الماضي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، مؤكدًا أن خطة إعادة هيكلة الأسعار واضحة وتسير وفق منهجية مدروسة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه حتى بعد اكتمال تنفيذ البرنامج، سيظل السولار مدعومًا جزئيًا، مع العمل على تحقيق التوازن بين أسعار المنتجات المختلفة بحيث تساهم بعض المنتجات في تغطية تكلفة الأخرى.