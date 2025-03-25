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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: العمل على مشروع زراعة القطن قصير التيلة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:06 مساءً - باره عريان _ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن العمل على مشروع زراعة القطن قصير التيلة لايزال مستمرا ولن يتوقف، مؤكدا أنه يتم تحقيق استثمارات جيدة في هذا الإطار، لافتا إلى أنه جاري السعي للمزيد من التطوير، والتفاوض مع شركات القطاع الخاص للحفاظ على استمرارية المشروع وتعظيم نتائجه.
رتيبة محمود: زراعة 2000 فدان خلال العام الحالي وجاري نقل القطن إلى محلج أبو تيج
وفي هذا السياق، قالت رتيبة محمود، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان إنه قد تم زراعة 2000 فدان خلال العام الجاري، منوها إلى أن تلك المساحة تعد أكبر مساحة زراعية تم تنفيذها منذ أن بدأت التجربة منذ 5 سنوات.
ونوهت إلى الظروف القاسية التي شهدها هذا المشروع خلال العام الجاري، وذلك نتيجة للتقلبات المناخية، والتي أثرت على الزراعة، ولكن بفضل الله، تمت إنجاز المطلوب، وجني الثمار، وحاليا يتم نقل القطن إلى محلج أبو تيج.
أما عن كيفية المحافظة على البذور وعدم خلطها بالبذور طويلة التيلة، أوضحت أنه تم تخصيص محلج أبو تيج في أسيوط، والذي يتسم بكونه بعيد عن زراعات القطن الطويل، سواء في قبلي أو بحري، كما تم عمل عزل لها، مؤكدة أنه يتم دش البذور، بعد عملية الحلج مباشرا، لضمان عدم خروجها في صورتها الطبيعية، ومن ثم يتم نقلها إلى المعاصر، لاستخدامها في استخراج البذور والعلف الحيواني.
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وأكدت خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال العام بحضور المهندس محمد شيمي وقيادات الوزارة والشركات القابضة، أنه من المقرر الاستمرار في تلك التجربة المثمرة، التي سيدخل بها القطاع الخاص كشريك، كما ذكر الوزير، مما سيسفر عن تطور كبير في هذه الصناعة.
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