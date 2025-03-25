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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للصناعات الكيماوية: إعادة تشغيل مصنع الدلتا للأسمدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:06 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن خطة إعادة تشغيل مصنع شركة الدلتا للأسمدة بعد استكمال عمليات الصيانة والتأهيل، بهدف استعادة كامل طاقته الإنتاجية.
وأوضح أبو المعاطي خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال بحضور رؤوساء وقيادات الشركات القابضة، أن الوزارة استعانت بشركات عالمية متخصصة لإجراء تفتيش هندسي شامل على معدات المصنع، والتي أكدت إمكانية إعادة تشغيله بكفاءة.
ووفقًا للخطة، سيتم تنفيذ عمليات الصيانة الشاملة خلال عام، على أن يليها تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع مع مراعاة أعلى معايير الأمان البيئي نظرًا لموقعه القريب من مدينة المنصورة.
وأشار إلى أن المصنع سيعمل بكامل طاقته الإنتاجية عقب التطوير، حيث من المتوقع أن ينتج حوالي 1600 طن من اليوريا يوميًا، مما يساهم في تحقيق فائض ربح سنوي يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأكد أبو المعاطي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التطوير، مشددًا على أن المصنع يمثل قلعة صناعية هامة تدعم صناعة الأسمدة الوطنية وتعزز الإنتاج المحلي.
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