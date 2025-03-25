مجلس النواب يوافق على منحة إسبانية بقيمة 300 ألف يورو لخلق فرص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:23 مساءً - وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو؛ لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن اتفاق المنحة سالف الذكر.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن الاتفاق المعروض يهدف إلى المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة الدخل وفرص العمل الحر للشباب المصريين مع تعزيز روح المبادرة المبتكرة بين الشباب باعتبارهم البديل التكاملي لخلق فرص العمل والعمل الحر، لافتا إلى أن مبلغ المنحة المقدم لتمويل المشروع، هو 300 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وأن الجهة المستفيدة هي وزارة الشباب والرياضة.

ونوه التقرير إلى أن الجهات الموقعة على الاتفاقية هي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة مملكة إسبانيا بمصر، كما أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ.