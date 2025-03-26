العالم اليوم - 15 ضربة جوية أميركية تستهدف الحوثيين في صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 مارس 2025 11:17 مساءً - نفذت القوات الأميركية، مساء الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في جنوب صنعاء، وفقا لما أفادت به مصادر يمنية.

وأكدت المصادر أن الغارات، التي بلغت 15 ضربة جوية، استهدفت مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.

وتوزعت 5 غارات استهدفت مواقع في مديرية بني حشيش، و8 غارات ضربت مواقع في منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارتان استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية.

ومنذ 15 مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.



وفي ذاك اليوم، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة قالت إنها أودت بحياة مسؤولين كبار في الحركة التي أعلنت من جهتها مقتل 53 شخصا جرّاء الغارات الأميركية.



وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالقضاء على الحركة المدعومة من إيران، محذرا طهران من استمرار تقديم الدعم لها.