العالم اليوم - أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى عسكري في خاركيف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 12:28 صباحاً - اتهمت أوكرانيا، السبت، روسيا بقصف مستشفى عسكري في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة عسكريين كانوا يتلقون العلاج.

وقال الجيش الأوكراني إن "مبنى المستشفى والمباني السكنية المجاورة تضررت جراء طائرة مسيّرة من طراز شاهد".

وأضاف "وفقا للتقارير الأولية، هناك إصابات بين العسكريين الذين كانوا يتلقون العلاج".

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بارتكاب "جريمة حرب" و"انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي".

يأتي هذا الاتهام فيما تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أسرع وقت، وقد أجرت محادثات مع مسؤولين روس وأوكرانيين.

ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي تقدم، رغم موافقة الجانبين في وقت سابق من هذا الأسبوع على مقترح هدنة في البحر الأسود.