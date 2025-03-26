ضبط عامل فى الفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 03:32 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بداخل الورشة، وبحوزته أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.