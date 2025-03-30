حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 04:28 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول استخدام المنصة الإلكترونية برومات.

تهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على كيفية استخدام المنصة الإلكترونية برومات الخاصة بميكنة الموافقات على مواد التسويق والإعلان، والتعرف على الخدمات التي تقدمها للمستخدمين وكذلك المستجدات المتعلقة باستخدامها.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم-معمل الحاسب الآلي.

الورشة مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٥.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/4u69ende

للاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/4cumbd8y