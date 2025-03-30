تجديد تعاقد جامعة القاهرة مع شركة مصر للتأمين (مصر هيلث كير) على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامي عبدالصادق: التغطية التأمينية بمبلغ 250ألف جنيه تشمل العمليات الجراحية وإجراء الآشعة والتحاليل، وزيادة مخصصات الأدوية المزمنة إلى 25ألف جنيه، وتخصيص 7500جنيه للأدوية الحرجة، و12جلسة علاج طبيعي سنويًا.

رئيس الجامعة: لم يعد للشركة الحق فى رفض الحالات السابقة على التعاقد والحالات الحرجة، والتغطية العلاجية للغسيل الكلوي حتى 250ألف جنيه، والجامعة تتحمل ما هو غير مغطى من الشركة أو ما يجاوز الحد الاقصى ونفقات العلاج فى الحالات الطارئة.

د.محمد سامى عبدالصادق: صندوق الرعاية الطبية بالجامعة هو بمثابة التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا عن شركة التأمين، وسيظل قائما حتى لا يتحمل منتسبو الجامعة أية أعباء مالية.

مدير صندوق الرعاية الطبية: استخدام البطاقة العلاجية الورقية، في حالات عدم التغطية، بخطاب مسبق من صندوق الرعاية والتوجه للفرنساوى أو أى مستشفى بالجامعة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

تسليم الكارنيهات المجددة فور العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، والجامعة تراجع كافة الخدمات المقدمة من شركة التأمين بعد مرور 6أشهر لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار والتحسين.

في إطار الحرص المستمر لجامعة القاهرة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، تم تجديد تعاقد الجامعة مع شركة مصر هيلث كير التابعة لشركة مصر للتأمين، وعلى أن يتوجه السادة أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات التابعين لها لاستلام كارنيهات التأمين الصحي الخاصة بهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام التأميني عن الفترة من أول أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن النظام التأميني يوفر العديد من المميزات للسادة أعضاء هيئة التدريس، حيث تكون التغطية التأمينية بمبلغ 250 ألف جنيه تشمل العمليات الجراحية وإجراء الآشعة والتحاليل، بالإضافة إلي زيادة المبلغ المخصص للأدوية المزمنة ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وتخصيص مبلغ 7500 جنيه للأدوية الحرجة (مثل أدوية البرد والمضادات الحيوية بعد العمليات الجراحية)، وتوفير 12 جلسة علاج طبيعي لعضو هيئة التدريس خلال العام، على أن يتحمل العضو نسبة 20% من قيمة الادوية العلاجية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، عدم أحقية مصر للتامين في رفض الحالات السابقة على التعاقد ورفض الحالات الحرجة مثل الجلطات والأزمات القلبية وما شابه ذلك، وعلى أن تصبح التغطية العلاجية المخصصة للغسيل الكلوي حتي 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى تحمل الجامعة ما هو غير مغطي من مصر للتأمين، أو في حالة استنفاد الحد الأقصى من خلال البطاقة العلاجية الخاصة بعضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أن الأمراض المناعية والنفسية والوراثية مازالت غير مغطاه من جانب شركة مصر للتأمين.

وكان مجلس جامعة القاهرة قد وافق في جلسة نوفمبر 2024، على ما انتهي إليه مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، من ضوابط بشأن منظومة الرعاية الطبية والتأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على أن يكون الكشف الطبي وتقديم الخدمات من خلال شركة التأمين لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وأن يكون صندوق الرعاية الطبية هو التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا، وسيظل قائمًا حتى لا يتحمل العضو أية أعباء مالية، وفي حالات العمليات الجراحية على العضو أن يتوجه إلى مستشفى الفرنساوي أو مستشفيات جامعة القاهرة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأشار السيد محمد صبحى عثمان مدير صندوق الرعاية الطبية بالجامعة،إلى أن البطاقة العلاجية الورقية تستخدم في حالات عدم التغطية بخطاب مسبق من صندوق الرعاية الطبية، وتتحمل الجامعة نفقات أي علاج في الحالات الطارئة وبعد العرض علي مجلس إدارة الصندوق، ويتم تسليم كارنيهات الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلياتهم رسميًا، وإخطارهم بالالتزام بالنظام المحدد من شركة

التأمين على أن تتم مراجعة كافة الخدمات الطبية المقدمة من شركة التأمين بعد مرور ٦اشهر لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار او التحسين.