رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:24 مساءً - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الهيئة بالمحافظة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح السبكي أنه تم تشغيل مجمع الفيروز الطبي وأربع مستشفيات، وهي شرم الشيخ الدولي، طابا، سانت كاترين، رأس سدر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل التوسع في تشغيل 8 مستشفيات بالمحافظة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل في الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ، و17 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألف فحص طبي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة ومتخصصة، حيث شكلت 50% من العمليات المجراة عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص، بما يعكس مستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم توفيرها لدعم الخدمات العلاجية بالمحافظة.

وأكد السبكي أن التوسع في تقديم الخدمات الصحية بجنوب سيناء يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية سيناء وتعزيز جودة الحياة لسكانها، ومؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في الخدمات الطبية وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.