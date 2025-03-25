نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر وفرنسا تبحثان المخطط الزمني لبدء إنشاء مجمع ألستوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:06 مساءً - بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع السفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، الجدول الزمني لبدء إنشاء مجمع “ألستوم” الصناعي بمدينة برج العرب.

وأشار الوزير إلى أنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدان وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع.

وسيضم المجمع مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ).

وأكد وزير النقل، على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة.

الخط السادس لمترو الأنفاق

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وتطرقت المباحثات إلى متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا المشروع في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل المصرية عقب التوقيع على الخطوات الخاصة بالمشروع بعدد من الإجراءات الخاصة بتخصيص المسار ومراجعته بالتوازي مع قيام الجانب الفرنسي بتكليف المكتب الإستشاري “ايجيس / سيتيك” الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيداً لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالى طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية وإعتماده تمهيدا لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

مشروع المونوريل

كما استعرض الجانبان تقدم التشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل، إلى جانب متابعة سير العمل في مشروع مونوريل غرب النيل.

وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين الخبراء من الجانبين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل بواسطة شركة “ألستوم” الفرنسية.