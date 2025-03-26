مدبولي: بدء التطبيق التجريبي للكارت الموحد العام المالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق على بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، على أن تكون من أولى المحافظات التي تشهد تنفيذ هذه الفكرة، مع إمكانية إضافة محافظة أخرى.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تبدأ في التوسع في تطبيق المنظومة إلا بعد التأكد الكامل من ثباتها واستدامتها، لضمان عدم حدوث أي مشكلات للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق خطوات التنفيذ الفعلي خلال العام المالي المقبل، حيث سيتم تطبيق المنظومة بشكل تجريبي في محافظة أو اثنتين، ومن ثم تقييم التجربة قبل تعميمها على نطاق أوسع.