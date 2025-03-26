- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: بدء التطبيق التجريبي للكارت الموحد العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق على بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، على أن تكون من أولى المحافظات التي تشهد تنفيذ هذه الفكرة، مع إمكانية إضافة محافظة أخرى.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تبدأ في التوسع في تطبيق المنظومة إلا بعد التأكد الكامل من ثباتها واستدامتها، لضمان عدم حدوث أي مشكلات للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق خطوات التنفيذ الفعلي خلال العام المالي المقبل، حيث سيتم تطبيق المنظومة بشكل تجريبي في محافظة أو اثنتين، ومن ثم تقييم التجربة قبل تعميمها على نطاق أوسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: بدء التطبيق التجريبي للكارت الموحد العام المالي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.