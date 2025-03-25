النفط يرتفع بـ1% مع إعلان ترامب رسوما جمركية على أي دولة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بـ 1% بعد قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيفرض تعرفات جمركية بـ 25% على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا.

وحد من مكاسب الخام ورود أنباء من مصادر لرويترز بأن تحالف أوبك+ سيلتزم على الأرجح بزيادة في إنتاج النفط خلال مايو، وكذلك بسبب المحادثات المقامة في جدة والتي ترمي إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من النفط الروسي في الأسواق العالمية.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 1% إلى 72.86 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً أو 1.05% إلى 69 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا عند التسوية يوم الجمعة كما حققا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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مرونة ترامب

ومن جهته، أشار ترامب إلى وجود مرونة بشأن الرسوم الجمركية، وإلى أن كبير مسؤولي التجارة لديه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني، الجمعة الماضية، أي قبل أن ينشر منشوراً على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشال عن “عقابه” لفنزويلا.

محادثات جدة

وعقد مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه أميركا إلى التوصل إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل التوصل إلى اتفاق أوسع.

أوبك+ وخطة زيادة الإنتاج

وذكرت 3 مصادر لرويترز أن تحالف أوبك+ سيلتزم “على الأرجح” بخطته للزيادة التالية في إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي وذلك في مايو القادم، في ظل استقرار أسعار النفط وعزم التحالف إجبار بعض الدول الأعضاء على خفض الإنتاج لتعويض الفائض السابق.

من المقرر أن يرفع التحالف إنتاجه 135 ألف برميل يوميا في مايو.